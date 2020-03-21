خطيب يدعو التجار الى عدم استغلال المواطنين بسبب (كورونا)

التاريخ: 21-مارس-2020
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حذر خطيب وامام مسجد السيد عبد الرحمن بام درمان الدكتور سعيد نصر الدين من اتباع الشائعات والاخبار الزائفة التي قد تخلق نوعا من الارتباك بين الناس، وتابع نحن اليوم امام خطر عالمي وغير مسبوق محفوف بجميع المخاطر، مرض اجتاح معظم اقطار الدنيا ولم يبق منها الا القليل.
وحذر نصر الدين في خطبة الجمعة بحسب صحيفة آخر لحظة امس، حذر من استغلال هذه الظروف والاحوال من قبل بعض الجشعين فيحتكرون على الناس حاجاتهم من الاطعمة والاشربة، والادوية ووسائل النظافة، طمعا في اكل اموالهم بالباطل، ودعا الحكومة الى اصدار القوانين والاجراءات التي تلزم القادمين للبلاد والمشتبه بهم لعمل الفحوصات وعرض انفسهم للرعاية الصحية وتشديد الرقابة على المنافذ والمداخل للبلاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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