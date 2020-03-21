إتحاد الكرة السوداني: إلغاء الموسم غير وارد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم الفاتح باني، أن إلغاء الدوري غير وارد في الوقت الراهن.

وأعلن أنه سيتم حسم كل الشكاوى والتقارير في الاجتماع القادم بعد أن تأجل اجتماع اليوم.

Advertisements

وقال باني في تصريحاتٍ صحفية أمس”الخميس”: “أمامنا وقت طويل لإكمال الدوري في حال قررت الدولة العودة لممارسة النشاط”. وأضاف بأن إلغاء الدوري غير وارد في الوقت الراهن.

وتابع باني بأن كل الخيارات مفتوحة أمامهم عقب قرار الدولة في حال عدم تفشي فيروس “كورونا”.

وزاد: “المسؤولية أمامنا كانت تاريخية وكان لا بد أن نوقف النشاط الرياضي من أجل الوقاية