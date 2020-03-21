عملية جراحية ناجحة لنجم الهلال محمد دراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خضع لاعب الهلال، محمد درّاج إلى عملية جراحية ناجحة في الركبة أمس”الخميس”. ودعم كلّ من عضو مجلس الإدارة سيف الدين أبو كلابيش، ومدير الكرة خالد الزومة، ومدرب الأحمّال معاذ هراوي، بجانب أعضاء الوحدة الطبية اللاعب أثناء عمليته الجراحية،ومن المتوقّع أنّ يعاود اللاعب تمارين التأهيل بعد شهر.

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