تعليق العمل في إدارة التسجيلات التجارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر المسجل التجاري العام المستشار العام عادل حسن هلال قراراً رقم (7) لسنة 2020م و الذي قضى بتعليق العمل بإدارة التسجيلات التجارية.
و شمل القرار وقف إجراءات التسجيل و جميع إجراءات المتابعة بأقسام الإدارة المختلفة (شركات /أسماء الأعمال و شراكات /التوكيلات التجارية) و كذلك وقف إجراءات توثيق الشهادات و التفويضات ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢٢/مارس/ ٢٠٢٠م لحين إشعار آخر.
ويستثني القرار المعاملات المتعلقة بإفادات المحاكم و النيابات و إفادات اللجان و إفادات مجلس السيادة و الوزراء المختصين، و يجئ القرار إستناداً على قرار مجلس الوزراء القومي بشأن مجابهة جائحة كورونا و إستجابة لنداء الوطن و حفاظاً على صحة العاملين بالإدارة.
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