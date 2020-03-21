جواد ظريف: أمريكا تتفاخر بقتل الإيرانيين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بقتل أبناء بلاده عبر مواصلتها سياسة العقوبات ضد إيران حتى في ظروف وباء كورونا.

وكتب ظريف على صفحته في “تويتر”، اليوم الجمعة: “إدارة الولايات المتحدة تبتهج وتتفاخر بقتل مواطنين إيرانيين في عيد نوروز، عيد رأس سنتنا الجديدة!”.

وتابع الوزير قائلا “إن البيت الأبيض ينقل سياسته للضغوط القصوى إلى مستوى منقطع النظير من اللاإنسانية بما تحمله في طياتها من الازدراء التام بالحياة البشرية”.

وختم ظريف بالقول إن رسالة إيران إلى الولايات المتحدة هي: “سياستكم سوف تجلب لكم العار الدائم، لكن إيران لن تستسلم”. المادة السابقة 99% من الضحايا في إيطاليا عانوا من الأمراض قبل الإصابة بالفيروس القاتل المقالة القادمة تركي الفيصل يكشف تورط رئيس عربي في اقتحام سفارتي تركي الفيصل يكشف تورط رئيس عربي في اقتحام سفارتي السعودية بالسودان وفرنسا

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