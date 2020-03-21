مصادر تكشف حقيقة خلافات وزير الزراعة مع التغيير

التاريخ: 21-مارس-2020
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حصلت مصادر على التفاصيل الكاملة حول خلافات وزير الزراعة مع قوى الحرية والتغيير، واقر وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عبد القادر تركاوي بوجود خلافات حادة بين وزير الزراعة عيسى عثمان شريف والحرية والتغيير ولجان المقاومة داخل الوزارة.
وارجع تركاوي لصحيفة آخر لحظة امس الخلافات بين الاطراف لعدم ظهور الوزير عبر وسائل الاعلام بصورة مستمرة، ودافع تركاوي عن الوزير ونفى عدم صحة ما ورد في بيان الحزب الجمهوري بانحياز الوزير لمنسوبي المؤتمر الوطني “المحلول” ضد الثورة، واوضح الوكيل ان الوزير حركة شعبية وليس لديه علاقة بالكيزان، وفي سياق متصل توصعت مصادر بان تعجل تلك الخلافات برحيل الوزير.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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