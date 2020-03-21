قرار بحظر كافة اشكال التجمعات بالجزيرة

أصدر والي الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير أمس بخسب صحيفة الجريدة، اصدر قراراً حمل الرقم لسنة 2020م قضى بحظر كافة أشكال التجمعات بما في ذلك التجمعات الدينية والأفراح والمآتم والمواكب والمسيرات والمناشط الجماهيرية وذلك إستناداً على قرار مجلس الدفاع والأمن بإعلان حالة الطوارئ الصحية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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