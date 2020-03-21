مستشفى الأنف والأذن يضع خطة لمواجهة (كورونا)

أعلن مستشفى الانف والأذن والحنجرة بالخرطوم عن خطة لمواجهة وباء كورونا والتعامل مع حالات الاشتباه بين المترددين وتشكيل لجنة للطوارىء وتقليل العاملين بالاقسام غير الطبية، وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة وذلك في اطار التصدي للجانحة ومنع انتشارها بين المواطنين.

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وأكدت مدير مكافحة العدوى بمستشفى الأنف والاذن والحنجرة د. مها حمدي الحاج بحسب صحيفة الجريدة أكدت ايقاف العمليات المحولة وتشغيلها كحوادث ثانية لتخفيف الزحام مبينة ان أهم ملامح الخطة التي وضعتها ادارة المستشفى و بدأت في انفاذها تحت اشراف مدير عام المستشفى د.ناصر محمد صديق فرز الحالات بمدخل المستشفى وتصنيف حالات الاشتباه الى أربع فئات حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية وتوفير المستهلكات الطبية اللازمة من ماسكات وجوينتات ومرايل ومعقمات من قبل الادارة ومنع الزيارة نهائياً للمرضى واخلاء الجناح الخاص وتخصيصه للعاملين في حالة الاختلاط بمرضى الفايروس إن وجدوا اضافة الى ايقاف جميع العمليات الباردة عدا عمليات الطوارئ، وايقاف العمليات المحولة ووضع لافتات ارشادية للوقاية من الفايروس وتقديم سلسلة من المحاضرات بواسطة اختصاصي طب مجتمع ومكافحة عدوى للأطباء حول كيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)