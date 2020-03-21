الدقير يطالب بضرورة الاسراع بتكوين مفوضية الخدمة المدنية

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شدد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير على ضرورة الاسراع بتكوين مفوضية الخدمة المدنية وقال الدقير على صفحته بالفيسبوك: (لا نعلم الجهة التي تحدد التعيينات في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية، ولا الكيفية) وأضاف من الأوفق تكوين مفوضية الخدمة المدنية، ودعا إلى طرح الوظائف للتنافس الشريف بين كل السودانيين وفق معايير سليمة ومعلنة.

وقطع الدقير بحسب صحيفة الجريدة، قطع بأن سياسة التمكين من الموبقات التي كنستها الثورة ويجب ألا يُسمَح بعودتها بأي وجه كان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)