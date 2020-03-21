ايمان الشريف تنضم لنجوم (يلا نغني) بقناة الهلال

تخوض الفنانة ايمان الشريف تجربة اعلامية جديدة مع نخبة من الفنانين الشباب مع برنامج “يلا نغني” الذي تبثه قناة الهلال في رمضان المقبل، وسبق لايمان الشريف المشاركة في برنامج اغاني واغاني في نسخته السابقة. Advertisements قناة الهلال فرغت من تسجيل البرنامج الذي تقدمه النجمة تريزا شاكر هذه المرة عوضا عن جدية عثمان، وقالت مديرة قناة الهلال فاطمة الصادق بحسب صحيفة حكايات ان برنامج يلا نغني اكتمل تسجيله تماما الثلاثاء بفندق قراند هوليداى فيلا بالخرطوم ويشارك في نسخته المقبلة جمال فرفور وعصام محمد نور وياسر تمتام وصباح عبد الله وشذى عبد الله وعدد من الفنانين ويتم بثه عقب افطار رمضان مباشرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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