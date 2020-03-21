عودة مرتقبة لعودة سوركتي والرشيد للشاشة الزرقاء

علمت مصادر مطلعة داخل قناة النيل الازرق اقتراب عودة النجمتين رشا الرشيد ونسرين سوركتي للاطلالة من جديد عبر الشاشة الزرقاء قادمتين من فضائية الشروق المتوقفة حالياً. Advertisements وأكد مصدر لصحيفة حكايات ان القناة تعمل على تدعيم صفوفها للمنافسة لانتزاع صدارة المشاهدة في السباق الرمضاني المقبل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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