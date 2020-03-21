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عودة مرتقبة لعودة سوركتي والرشيد للشاشة الزرقاء

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Samira Yousif 0 تبليغ

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عودة مرتقبة لعودة سوركتي والرشيد للشاشة الزرقاء

علمت مصادر مطلعة داخل قناة النيل الازرق اقتراب عودة النجمتين رشا الرشيد ونسرين سوركتي للاطلالة من جديد عبر الشاشة الزرقاء قادمتين من فضائية الشروق المتوقفة حالياً.

 

 

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وأكد مصدر لصحيفة حكايات ان القناة تعمل على تدعيم صفوفها للمنافسة لانتزاع صدارة المشاهدة في السباق الرمضاني المقبل.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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