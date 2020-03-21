إستقالة مريم الصادق من الاليه الاقتصاديه العليا

التاريخ: 21-مارس-2020
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تقدمت القيادية بقوى الحرية و التغيير د. مريم الصادق المهدي بإستقالتها من الآلية الاقتصادية العليا، بعد أن كلفت مقرراً لتلك اللجنة.
وأضافت :” الان و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت السريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاث؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة و التكليف بأن أكون مقررة لها” بحسب صحيفة السوداني .
و قالت مريم إنها ليست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لاهلها اقدمها عبره، منوها الى انها لن تكون شريكة في اي خداع او تسويف للشعب السوداني الأبي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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