إستقالة مريم الصادق من الاليه الاقتصاديه العليا

تقدمت القيادية بقوى الحرية و التغيير د. مريم الصادق المهدي بإستقالتها من الآلية الاقتصادية العليا، بعد أن كلفت مقرراً لتلك اللجنة.

وأضافت :” الان و بعد مضي عشرة أيام على حالة الموت السريري لتلك اللجنة وسط صمت غريب من الأطراف الثلاث؛ أعلن عن انسحابي من عضوية تلك اللجنة و التكليف بأن أكون مقررة لها” بحسب صحيفة السوداني .

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و قالت مريم إنها ليست ممن يتسمون بمواقع لا عمل وطني فيه و لا خدمة لاهلها اقدمها عبره، منوها الى انها لن تكون شريكة في اي خداع او تسويف للشعب السوداني الأبي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )