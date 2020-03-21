(أسرة كوبر) تنتقد تجاهل الحكومة لها بعد تفجير موكب (حمدوك)

قالت أسرة “مرتضى صلاح الدين” مالك المنزل المتأثر بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، غنها تعرضت لخسائر مادية بلغت “” مليون جنيه جراء الانفجار أمام المنزل الذي استهدف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في التاسع من مارس الحالي.

خسائر تقدر بـ (250) مليون جنيه

وانتقد احمد المرتضى صلاح الدين لصحيفة حكايات انتقد الحكومة الانتقالية وتحالف الحرية والتغيير ولجان المقاومة لعدم زيارة الاسرة والوقوف على وضعهم بجانب الاطمئنان على صحة أفراد الأسرة بعد الانفجار، واضاف “لم يصلنا حتى امس الجمعة اي مسؤول حكومي لمعرفة وضعنا والوقوف على الخسائر التي تعرضنا لها المقدرة بـ “250” مليون جنيه، واشار الى ان الاسرة تعرضت لمحاولة اعتداء وسقة من قبل مجهولين في الايام الاولى عقب محاولة اغتيال حمدوك لجهة ان ابواب المنزل جميعها معطلة جراء الانفجار.

متظاهرون اتهمونا باننا (كيزان)

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فيما اتهمت مجموعة من الشباب افراد المنزل بانهم ينتمون للنظام السابق وحاولوا محاصرة المنزل، واضاف المرتضى: “حاصرنا متظاهرون في نفس اليوم واتهموننا باننا كيزان”.

اصابة خفير المنزل

وأصيب في التفجير خفير المنزل المتأثر بالانفجار بجانب رجل شرطة يقود دراجة نارية “سارينة” متقدما لموكب رئيس الوزراء، واعتقلت السلطات عددا من المشتبه فيهم بينهم اجانب “سوري، ومصري” واجرى التحقيق معهم وأشارت مصادر الى اطلاق سراح بعض المشتبه فيهم.

خارطة التفجير

ووقع التفجير في منطقة كوبر الواحة جنوب سينما الواحة وشرق جسر كوبر “القوات المسلحة” على يمين مسار الجسر القادم من الخرطوم، وعلى الجنوب من نقطة بسط الامن الموجودة اسفل نفق الجسر من الناحية الشرقية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)