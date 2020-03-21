التجمع الاتحادي: أطراف في الحكومة تساوم أنصار البشير على تعطيل التفكيك

اتهم التجمع الاتحادي عسكريين في مجلس السيادة ودوائر في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالعزم على مساومة قوى إسلامية بما فيها مؤيدو الرئيس السابق عمر البشير على تعطيل عملية تفكيك التمكين.

وقال الحزب، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، “تأكد لنا أن هناك قسما داخل المكون العسكري بمجلس السيادة ودوائر داخل السُلطة التنفيذية عقدت العزم على السير في طريق مساومة مختلف القوى الإسلاموية ومكونات النظام البائد تهدف إلى تعطيل عملية التفكيك”.

وأشار إلى أن هذه الأطراف استهدفت بشكل مباشر عمل لجنة إزالة التمكين، إضافة لقيامها بتوفير حماية وملاذات آمنة لرموز نظام الرئيس السابق المطلوبين للعدالة.

وقال البيان”هذه الأطراف اتخذت قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات الحرية والتغيير، عبر إغراء أفراد لشق صف الثورة، إضافة لصنع دائرة ذات توجه سياسي واعتمادها كحكومة موازية، علاوة على استقطاب بعض مكونات قوى الحرية والتغيير لإضعافه ولخلق تحالف جديد يشمل أنصار البشير”.

وتعهد التجمع الاتحادي بالوقوف ضد المساومة، مؤكدًا دعمه الكامل للحكومة الانتقالية.

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وأفاد في بيانه أن هدف المساومة يتمثل في إجهاض تفكيك نظام الرئيس السابق البشير، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ التفكيك لن يُؤدي لبناء دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة، وهي الشعارات التي رفعها المحتجون طوال أشهر.

وقال التجمع الاتحادي، إن التراخي المتعمد تجاه إزالة التفكيك فتح الباب أمام أنصار البشير لتنظيم صفوفهم، لوضع العراقيل أمام عملية الانتقال، من خلال ضرب الاقتصاد وتنظيم الاحتجاجات ضد الحكومة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )