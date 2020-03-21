مداهمة مخابئ تجارة العملة وتوقيف (35) من كبار التجار

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 32 مشاهدة أوقفت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية (35) تاجرا يصنفون من كبار المضاربين بالعملة في السوق الموازي، بالخرطوم في حملات نوعية لمخابئهم بالسوق العربي. وعلمت مصادر أن شعبة عمليات الخرطوم التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية قد كثفت نشاطها في مكافحة تجارة العملة خارج القنوات الرسمية. وشنت حملات متوالية بمنطقة السوق العربي وداهمت مخابئ يتخذها المضاربون أوكارا لإدارة نشاطهم، ونجحت في توقيف (35) تاجرا، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية بحسب صحيفة السوداني . Advertisements وكشفت تحرياتها عن أن الموقوفين من كبار المضاربين بالعملة في السوق الموازي ، ودونت ضدهم بلاغات من قانون النقد الأجنبي، وأحالت ملفاتهم إلى نيابة الخرطوم شمال تمهيدا لمحاكمتهم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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