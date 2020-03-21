محكمة الأبيض توجه باعادة التحري في قضية منتجي خلوج

وجهت محكمة جنايات الأبيض جنوب برئاسة مولانا عاطف أحمد الطاهر، باعادة التحري مع عدد من المتهمين من المنتجين العاجزين عن السداد من المتعاونين مع شركة خلوج للاستثمار الحيواني بولاية شمال كردفان، التي دونت بلاغات ضدهم بقسم شرطة الأبيض وسط بالأرقام (٩٢٠ _٩٩٥) المادة (١٧٩) ضد اثنين من عملائها المنتجين وايداعهم سجن الأبيض، غير أن الجلسة الأولى التي حددتها النيابة أمس الأول بحضور مستشار الشركة و المتهمين كشفت حقائق غير التهم التي وجهت اليهم بحسب البلاغ، والتي تمثلت في العجز عن السداد، وأشار مستشار الشركة إلى أن المتهمين مجرد ضامنين لآخرين.

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وقال عمر البشير الأمين عن أسر المتهمين بحسب صحيفة الجريدة، قال أنهم تضرروا كثيرا من دعاوى الشركة التي لم تحدد الشكوى أو المتهم وان الذين تم ايداعم السجن لا علاقة لهم بالشكوى وان بعضهم استدعى بسبب شقيقه المتواجد بالجماهيرية الليبية وآخر أحضر بدلاً عن شقيقه الموجود أصلاً وهو الأدرى بتفاصيل تعاونه مع الشركة ..وأبان عبدالله البشير ان مشروع خلوج دخل الولاية قبل سبع سنوات باعتباره مشروعاً خدمياً وتنموياً يساهم في دعم الاسرة الفقيرة، غير انه تسبب في الكثير من العجز الذي تعرض له أولياء الامور وقادهم للسجون، بالرغم من انه يعد من المشروعات الاستراتيجية التي اطلقتها مبادرة الشيخ سليمان الراجحي للاستثمار في شمال كردفان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)