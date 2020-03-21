الحكومة والجبهة الثورية يتفقان على انشاء مفوضية للرحل بدارفور

اتفقت الحكومة ومسار دارفور بالجبهة الثورية على انشاء مفوضية لتنمية قطاع الرحل والرعاة بدارفور منعاً للصراع الذي تسبب في إزهاق الأرواح والموارد.

وكشف الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة أسباب تخصيص مفوضية للرحل وأكد أن الصراع في دارفور في الأصل صراع حول الموارد وأشار إلى إنه نتج عن إهمال الحكومات المتعاقبة، وأضاف: لم يجد قطاع الرحل والرعاة الإهتمام الكافي حتى يسهم في دعم الإقتصاد الوطني.

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وقال التعايشي في تصريحات صحفية أمس بحسب صحيفة الجريدة: إنتهينا من أهم الموضوعات في ورقة الثروة، وأشار الى أن قضايا الرحل من القضايا التي تسهم في وقف الحرب بدارفور، وأوضح أن مسار دارفور قدم مقترح واتفقنا على المبادئ.

وأضاف: انتقلنا لمناقشة تنمية هذا القطاع بما يجعله يساهم في اقتصاد البلد وأعلن الاتفاق على آلية وهي مفوضية تعمل وفق هيكل تنفيذي بمشاركة القطاعات ذات الصلة بالرحل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)