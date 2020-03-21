احتجاجات بجبرة رفضاً لمشتبهي  (كورونا)

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements رفض مواطنون باحياء جبرة والصحافات، اتجاه وزارة الصحة لاستضافة المشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا بمستشفي جبرة للطوارئ والإصابات. وبحسب صحيفة آخر لحظة، احرق تجمع للمواطنين الإطارات أمام بوابة المستشفى، معلنين عدم قبولهم استضافة المستشفي للمشتبه باصابتهم بالفيروس، واوضحوا ان الخطوة فيها خطورة على صحة وسلامة المواطنين حال ثبوت اي حالة ايجابية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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