حظر التجمعات والمواكب بالعاصمة

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة قررت ولاية الخرطوم أمس منع وحظر وإلغاء كافة التجمعات الجماهيرية، وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية. كما قررت الولاية في تعميم صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، قررت إغلاق صالات الأفراح ودور وصالات الرياضة وأندية المشاهدة وأماكن تعاطي الشيشة وذلك في إطار التحوطات لمواجهة وباء كورونا. ووجهت الولاية السلطات المختصة بتطبيق هذه القرارات فور. Advertisements وكانت دعوات لمليونية اسقاط قوى الحرية والتغيير اشعلت وساط التواصل الاجتماعي وانتشرت منشورات على نطاق واسع على مجموعات الواتساب والفيس بوك تنادي للمشاركة في مليونية “معاش الناس” التي دعت لها قوى الحراك الشعبي الموحد “حشد”، وتحالف القوى الوطنية لتصحيح المسار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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