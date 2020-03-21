القبض مجدداً على كمال عبد اللطيف

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 17 مشاهدة القت السلطات القبض للمرة الثانية على وزير المعادن الاسبق كمال عبد اللطيف. Advertisements وبحسب مصدر لصحيفة آخر لحظة ان كمال القى القبض عليه مؤخراً، وتم ترحيله الى سجن كوبر وخضع للتحقيق مرتين. يذكر ان كمال كان قد القى القبض عليه قبل عدة اشهر وتم اطلاق سراحه بعد عدة ايام، وذلك ابان موجة اعتقالات طالت حينها النائب الأول السابق للبشير بكري حسن صالح. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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