الحجز على شركة تعدين مملوكة لشقيق البشير

التاريخ: 21-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وضع يدها على شركة ”السندي” للتعدين والمملوكة لشقيق الرئيس السابق، عبد الله حسن أحمد البشير. Advertisements وقالت الوزارة في تعميم إعلامي بحسب صحيفة آخر لحظة امس، إن شركة شقيق الرئيس المخلوع تقع بمنطقة “العشار” شرق السودان. وأشارت، إلى أن الخام الموجود بمقر الشركة قدر بـ”20 ـ 25″ ألف طن، بجانب”30″ قلاب مخلفات تعدين تمّ حجزها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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