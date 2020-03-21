الكشف عن تحركات لتعطيل تفكيك التمكين

كشف التجمع الإتحادي – أحد مكونات قوى الحرية والتغيير – عن تحركات لمجموعة من العسكريين داخل المجلس السيادي وأخرى بمجلس الوزراء لإجراء مساومات مع رموز النظام البائد ومكوناته المختلفة لتعطيل لجان تفكيك التمكين وقال التجمع في بيان امس ان هناك قسما داخل المكون العسكري بمجلس السيادة إلى جانب دوائر داخل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء عقدت العزم على السير في طريق مساومة مزعومة مع مختلف القوى الإسلاموية ومكونات النظام البائد تهدف لتعطيل عملية التفكيك.

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واوضح بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الأطراف عملت على إتخاذ قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات قوى الحرية والتغيير وعبر إغراء أفراد وإستخدامهم كبيادق لشق الصف الثوري, بالإضافة لصنع دائرة محدودة العدد وذات توجه سياسي معروف واعتمادها كحكومة موازية لحكومة الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)