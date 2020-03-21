الصيحة: * (الصيحة) تنقل مأساة السودانيين العالقين بالإمارات الشرطة تحذر من خرق موجهات الطوارئ الصحية الجريدة: * الخرطوم تسجل إصابة ثانية بـ (كورونا) وتمنع التجمعات * التجمع الاتحادي: تحركات لتسوية مع الاسلاميين من داخل المكون العسكري ومجلس الوزراء * المسيرية يتهمون الجيش الشعبي بقتل 11 سودانياً جنوب شرق أبيي السوداني: * إصابة جديدة ومدير (إستاك) يكشف معلومات مثيرة عن المتوفي بـ (كورونا) * الدقير: لا نعلم من يحدد التعيينات في الوظاف القيادية المجهر: * إصابة ثانية مؤكدة بـ (كورونا) في الخرطوم * الحكومة تقرر منع وحظر المواكب والتجمعات والمناشط الجماهيرية Advertisements آخر لحظة: * حجز شركة تعدين لشقيق البشير والقبض على كمال عبد اللطيف * حظر التجمعات والمواكب واحتجاجات بسبب مركز حجر بالخرطوم * خلافات بين وزير الزراعة والتغيير * وصول عشرات السودانيين العالقين حكايات * (أسرة كوبر) لـ (حكايات): الحكومة تجاهلتنا بعد تفجير موكب حمدوك * التجمع الاتحادي يتهم أطرافاً حكومية بمساومة الإسلاميين * الدقير يستنكر سياسة التمكين في الخدمة المدنية * مقتل (24) سودانياً في معارك مسلحة بليبيا الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 21 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.