إيفانكا ترامب تخضع لفحص فيروس “كورونا”

الخليج 365:

خضعت إيفانكا ترامب، المستشارة في البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفحص فيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال مسؤول من داخل البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إيفانكا ترامب خضعت للاختبار الأسبوع الماضي، والذي ظهرت نتيجته اليوم الجمعة، وجاءت “سلبية”.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب عاودت العمل من داخل البيت الأبيض، وأنها ستشارك الرئيس الأمريكي اجتماعا اليوم الجمعة مع عدد من أصحاب الأعمال.

وظلت إيفانكا ترامب تعمل من المنزل، منذ لقائها بوزير الداخلية الأسترالي، بيتر دوتون، والذي كان قابلها قبل أيام من إظهار نتائج فحصه الخاص بـ”كورونا” بأنها “إيجابية”.

وقال المسؤول في البيت الأبيض لـ”سي إن إن” إنه “خلال الأسبوع الماضي، اتبعت إيفانكا ترامب أفضل ممارسات التباعد الاجتماعي في منزلها، وأنها تعاود العمل من البيت الأبيض اليوم الجمعة، بناء على مشورة أطبائها، وبسبب عدم وجود أعراض عليها وفحوصات الطبيب المستمرة لها”.

وأكد المسؤول أن إيفانكا ترامب ستواصل الخضوع لنفس الفحوصات الطبية التي تطبق على أي موظف داخل البيت الأبيض، من أجل الحفاظ على سلامتها وسلامة أطفالها وكل المتواجدين في البيت الأبيض.