باكستان تدعو إلى رفع العقوبات المالية عن إيران بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعت باكستان إلى رفع العقوبات المالية عن إيران.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه يجب رفع العقوبات المالية عن إيران “حتى يتمكن هذا البلد الذي يعتبر من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد من مكافحة الوباء”، حسب فرانس 24.وتابع خان خلال مؤتمر صحفي”من الظلم أن تكون إيران تواجه وباء بهذا الحجم من جهة، وأن تكون عرضة لعقوبات دولية من جهة أخرى”.

وأوضح عمران خان أنه يصر على المطالبة برفع العقوبات عن إيران.

وكانت إيران قد طالبت باكستان بمساعدتها في مكافحة الوباء. المادة السابقة أرقام علمية صادمة في حال عدم الالتزام بالحجر الصحي في لبنان المقالة القادمة إيفانكا ترامب تخضع لفحص فيروس “كورونا”

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