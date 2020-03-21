التاريخ: 21-مارس-2020
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أشارت مواقع الرصد الجوي بإرتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في السودان خلال الأسبوع الجاري وستصل يوم الجمعة القادمة في الخرطوم 43 درجة مئوية للعليا والدنيا 27 درجة.
وتشير الدراسات وأبحاث الخبراء إلى أن درجات حرارة الصيف تحد وتقضي على فيروسات كورونا التي لا تستطيع العيش وإكمال دورتها في درجات حرارة مرتفعة.
ويتوقع الكثير من العلماء أن يكون مرض فيروس كورونا المستجد موسمي، وأن ينحسر انتشاره مع دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفق تقرير موقع “الحرة”.
ونقل الموقع عن أخصائية الصحة العامة جزلة فضة، أخصائية الصحة العامة، توقعها بانخفاض المرض مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أن الفيروسات لا تعيش في الحرارة المرتفعة.
وأشارت إلى أنه عندما تصبح درجة حرارة الجو 30 و40 درجة مئوية، تموت الفيروسات في الهواء وعلى الأسطح، لذلك يتفاءل العلماء بانحسار المرض في فصلي الربيع والصيف.
وبحسب موقع النيلين الإخباري أن درجة الحرارة في الخرطوم ستكون يوم السبت نحو 36 درجة للتجاوز ال 40 درجة مئوية إعتباراً من يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر خبر سعيد لأهل السودان بخصوص كورونا: الجمعة القادمة درجة الحرارة ستصل لأكثر من 40 درجة مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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