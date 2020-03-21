فيديو: وزير الصحة يعلن حالة جديدة مصابة بمرض كورونا المستجد في السودان

اكد وزير الصحة د اكرم علي التوم ثبوت حالة جديدة لمصاب بمرض كورونا في السودان تم التحقق منها معمليا وهي الاصابة الثانية في السودان منذ بداية جائحة الكرونا.

وقال د اكرم انه تم اكتشاف الحالة وتاكيدها الجمعة وهي لمريض اجنبي قدم للبلاد خلال الاسبوع الماضي وانه تم عزل المصاب وهو بحالة جيدة ويبلغ من العمر 40 عام ويعمل في احد المنظمات الاجنبية.

واشار السيد الوزير الي انه تم تقديم الرعاية الصحية له ولاسرته وان الوزارة ستقوم بتبليغ قادة المنظمة وبقية من تعاملوا مع المصاب حتي يتم اخذ التدابير الطبية لهم.

Advertisements

وقدم الوزير تنويرا للجنة العليا للطواريء الصحية والتي اجتمعت في القصر الجمهوري ضمن عدة تقارير من وزارة الصحة حول الموقف الصحي بالبلاد، والخارجية وسلطة الطيران المدني فيما يتعلق باجلاء السودانيين العالقين بالخارج .

عبر د اكرم عن شكر اللجنة العليا للطوارئ الصحية لكل العاملين بالصحة والجمارك والطيران المدني والشرطة والجهات الاخري بالمعابر ومطار الخرطوم لليقظة العالية والتدابير التي ظلوا يتخذونها لتلافي دخول الوباء للبلاد ، مؤكدا التزام الوزارة بتوفير المعينات والاجهزة الطبية اللازمة لهم والتي تساعدهم في اداء مهامهم وحمايتهم.

وقال وزير الصحة ان الوزارة ستعمل علي اصدار قرار بوقف العمليات الباردة وحصر التعامل في المستشفيات العامة والخاصة علي الحالات الطارئة والعمل علي تزويدها بالادوية المنقذة للحياة، مشيرا الي انهم سيعملون بالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات الصلة لاصدار مثل هذه القرارات ، ودعا د اكرم قطاعات الشعب السوداني كافة بالداخل والخارج للعمل بروح واحدة ، تفاديا لانتقال وانتشار وباء كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

