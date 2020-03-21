حالات اشتباه جديدة بكورونا في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة عن دخول حالتي اشتباه جديدتين بـ”كورونا” لمركز العزل بولاية الخرطوم ليرتفع العدد إلى (14) حالة.

جاء ذلك في تعميم صحفي أصدرته اللجنة الفنية للأوبئة بالوزارة. وأكدت اللجنة عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بـ”كورونا” بعد حالة الوفاة التي كان قد أعلن عنها سابقاً وزير الصحة.واستعرض اجتماع اللجنة الفنية برئاسة د.”تهاني أمين” نائب رئيس اللجنة الوضع العالمي والمحلي للوباء.وقالت د.”تهاني” ، إن (29) شخصاً غادروا مركز العزل بالخرطوم ، مشيرة إلى أن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالخرطوم والولايات بلغت (18) حالة اشتباه بجانب (3) حالات بالعزل المنزلي. المجهر السياسي المادة السابقة استجابة لطلب حمدوك.. الأمم المتحدة ترسل بعثة سياسة و (2500) جندي المقالة القادمة تاور ينتقد سلوكيات بعض المرتبطين بمراكز بيع بعض المواد الطبية

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