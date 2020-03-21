استجابة لطلب حمدوك.. الأمم المتحدة ترسل بعثة سياسة و (2500) جندي

الخليج 365:

قالت وكالة “أ،ب” إن قوات مجلس الأمن الدولي ستحل مكان قوات “اليوناميد”، وأن الأمم المتحدة ستستجيب لطلب “حمدوك” وترسل بعثة أممية للسودان قوامها (2500) جندي وكتيبة من قوة الرد السريع تبدأ منذ بداية شهر مايو لمدة عام.وأقر مجلس الأمن مشروع قرار أممي بتكوين بعثة سياسية لبناء السلام ودعم التحول الديمقراطي في السودان، تحل محل بعثة “يوناميد” ، تعرف باسم “بعثة بناء السلام السياسية المتكاملة في السودان” أو “UNPPMS” ابتداءً من مايو ولفترة أولية لمدة عام، وسيكون من مهام البعثة السياسية ، أيضاً، بناء القدرات، وأن الهدف الأساسي للبعثة البديلة التابعة للأمم المتحدة، دعم انتقال السودان الهش إلى الديمقراطية ، بما في ذلك صياغة دستور جديد وإعداد للانتخابات ، ويقضي مشروع القرار بنشر ما يصل إلى(2500) شرطي دولي وكتيبة واحدة لقوة الرد السريع – التي تتكون -عادة- ما بين (500 و800) جندي – لحماية أفراد الأمم المتحدة والمرافق والعاملين في المجال الإنساني.

المجهر السياسي