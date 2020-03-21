بيان خطير يكشف عزم دوائر داخل (العسكري والوزراء) على تشكيل حكومة موازية تشمل إسلاميين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف التجمع الإتحادي عن وجود قسم داخل المكون العسكري بمجلس السيادة ودوائر بمجلس الوزراء عقدت العزم على السير في طريق مساومة مع مختلف القوى الإسلامية لتشكيل حكومة موازية لحكومة لحكومة الثورة تهدف لتعطيل عملية التفكيك. وقال البيان الذي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (قد تأكد لدينا بصورة لا يطالها الشك أن هناك قسماً داخل المكون العسكري بمجلس السيادة إلى جانب دوائر داخل السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) عقدت العزم على السير في طريق مساومة مزعومة مع مختلف القوى الإسلاموية ومكونات النظام البائد تهدف لتعطيل عملية التفكيك، وذلك عبر الإستهداف المباشر لعمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد فضلاً عن توفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة). وأضاف البيان: (قد عملت الأطراف المشار إليها على إتخاذ قرارات في غاية الخطورة من وراء ظهر مؤسسات قوى الحرية والتغيير وعبر إغراء أفراد وإستخدامهم كبيادق لشق الصف الثوري، بالإضافة لصنع دائرة محدودة العدد وذات توجه سياسي معروف واعتمادها كحكومة موازية لحكومة الثورة، فضلاً عن السعي لإستقطاب بعض المكونات الثورية من أجل إضعاف قوى الحرية والتغيير وخلق تحالف جديد يشمل الموالين للنظام البائد وقوى الثورة المضادة).

وقال بيان التجمهع الاتحادي: (إن التراخى المُتعمد تجاه إزالة التمكين و محاربة الفساد فتح الباب مُشرعاً أمام بقايا نظام الثلاثين من يونيو 89 لتنظم نفسها ولتضع العراقيل أمام عملية الإنتقال تارةً بضرب الإقتصاد الوطني الذي ما زالت تسيطر عليه قوى الرِدة وتارةً بتعبئة الشارع ضد حكومة الثورة (مسيرات الزحف الأخضر ؛ الفولة و موكب يوم غدٍ 21 مارس ) وقد شرعت هذه المجموعات في تنظيم نفسها أمام مرأى ومسمع السلطة الإنتقالية و أجهزة إنفاذ القانون). وأضاف البيان: (إن تفكيك دولة التمكين يمثل بالنسبة لنا خطاً أحمراً لن نسمح لأي فئة بالمساومة عليه والإلتفاف حوله, وسنسعى مع كافة القوى الثورية التي تشاركنا ذات الهدف لإجهاض أية توجه للتقارب مع مكونات النظام البائد, مع تأكيدنا على الإستمرار في دعم حكومة الإنتقال من أجل تحقيق شعارات الثورة حتى تعبر بلادنا هذا المنعطف التاريخي الهام).

صحيفة الانتباهة