وزارة الشباب تضع صالة هاشم ضيف الله تحت تصرف اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

‏قررت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وضع صالة هاشم ضيف الله تحت تصرف لجنة الخدمات التابعة للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الطوارئ ولحين تجاوز هذا التحدي وبالتالي استئناف الأنشطة الرياضية.

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