غرفة البصات السفرية ترفع سعر التذاكر إلى الولايات بنسبة (60%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفعت غرفة البصات السفرية قيمة تذاكر السفر إلى الولايات بنسبة (60%)، دون سند من الجهات الحكومية المختصة .ووزعت الغرفة خطاباً باسم اللجنة التسييرية لغرفة البصات السفرية، ذكرت فيه أنه بناء على المستجدات والمتغيرات الاقتصادية في البلاد قررت زيادة تعرفة الركاب بنسبة (60%)،اعتباراً من أمس (الخميس).وأوضح الخطاب الذي حمل توقيع رئيس اللجنة والأمين العام أن قرارهم استند على القرار الوزاري (2/2016) بتاريخ 17 نوفمبر 2016م.وأدى القرار إلى حالة فوضى وهرج ومرج بالميناء البري بالخرطوم وسط غياب تام للسلطات المسؤولة . جريدة المجهر السياسي المادة السابقة الصادق المهدي يرحب بقرار إحالة موقع جبل عامر لمسؤولية الحكومة المقالة القادمة وزارة الشباب تضع صالة هاشم ضيف الله تحت تصرف اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا

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