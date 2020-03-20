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عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان (اعرف التفاصيل الكاملة)

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محمد أمين 0 تبليغ

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الجمعة 20 مارس 2020

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان (اعرف التفاصيل الكاملة)

كتب

محمد أمين

أعلن وزير الصحة السوداني اكرم علي التوم  عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم.

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وقال الوزير في تصريحات صحفيةً أن المصاب مواطن أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل في منظمة دولية،

 

وأشار إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة وهو بحالة صحية جيدة.  

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