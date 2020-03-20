عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان (اعرف التفاصيل الكاملة)

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الجمعة 20 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أعلن وزير الصحة السوداني اكرم علي التوم عن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفايروس كورونا في الخرطوم.
وقال الوزير في تصريحات صحفيةً أن المصاب مواطن أجنبي في الأربعينات من العمر يعمل في منظمة دولية،
وأشار إلى أنه وأعضاء أسرته يتلقون الرعاية الصحية اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة وهو بحالة صحية جيدة.
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