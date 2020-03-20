اللاعب أطهر الطاهر يوجه رسالة للجميع بشأن “كورونا”

حث لاعب الهلال الخرطوم أطهر الطاهر الجميع على اتباع الإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة ضد فيروس “كورونا”. وطالب اللاعب بالمحافظة على الصحة وصحة أفراد العائلة والمجتمع تحوطاً من الفيروس القاتل، وذلك عبر فيديو بصفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”.

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وكانت وزارة الصحة بالسودان بحسب صحيفة السوداني، قد طالبت في الفترة الأخيرة الجميع بتوخي الحذر بعد انتشار فيروس :”كورونا” مؤخراً.

وأدى فيروس “كوفيد 19” إلى تعليق كافة المناشط الرياضية في عدد من البلدان مؤخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)