اتحاد الكرة السوداني: إلغاء الموسم غير وارد في الوقت الراهن

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم الفاتح باني أن إلغاء الدوري غير وارد في الوقت الراهن. وأعلن أنه سيتم حسم كل الشكاوي والتقارير في الاجتماع القادم بعد أن تأجل اجتماع اليوم.

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وقال باني في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس “الخميس”: “أمامنا وقت طويل لإكمال الدوري في حال قررت الدولة العودة لممارسة النشاط”. وتابع باني بأن كل الخيارات مفتوحة أمامهم عقب قرار الدولة في حال عدم تفشي فيروس “كورونا”. وزاد: “المسؤولية أمامنا كانت تاريخية وكان لا بد أن نوقف النشاط الرياضي من أجل الوقاية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)