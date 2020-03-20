تمارين المنتخب الوطني.. تحدي لقرار وزيرة الشباب والرياضة

التاريخ: 20-مارس-2020 فى : رياضة 7 مشاهدة استمر المنتخب الوطني الأول في تمارينه اليومية رغم حالة الطوارئ الصحية من قبل مجلس الأمن والدفاع احترازاً من انتشار وباء “كورونا” هذه الايام، في تحدي صريح لقرار وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي القاضي بإيقاف النشاط الرياضي.. بهذا تكون إدارة المنتخبات الوطنية بحسب صحيفة آخر لحظة قد ضربت بالقرار عرض الحائط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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