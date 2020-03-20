إبراهيموفيتش يهدد “كورونا” برسالة قوية

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه بصدد إنشاء حملة ضخمة لجمع التبرعات المالية، من أجل مساعدة المستشفيات الإيطالية في رحلة الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقال إبراهيموفتيش في رسالة بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، بحسب صحيفة آخر لحظة الأربعاء: “إيطاليا من البلاد المحببة لي، لقد أعطتني كل شئيء لذلك يجب أن أرد الجميل الآن، بعمل حملة لجمع التبرعات ومساعدة الأطباء والمرضى على نطاق واسع”.

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وأشار مهاجم ميلان إلى أنه سيجري اتصالات قوية مع أصدقائه، لمساندته في الذهاب إلى معظم مستشفيات إيطاليا، ولتقديم الدعم المالي والمعنوي لمن يحتاج إلى الوقاية والعلاج.

الجدير بالذكر أن زلاتان وجه رسالة قوية إلى فيروس “كورونا” في نهاية كلمته، بالقول: “إذا لم يأت الفيروس إلى زلاتان، فإن زلاتان سيذهب له حتماً”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)