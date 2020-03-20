الصحافة الزيمبابوية تؤكد اقتراب نجم بلاتينيوم من الأزرق السوداني

التاريخ: 20-مارس-2020 فى : رياضة 4 مشاهدة أكدت وسائل الأعلام الزيمبابوية أن صانع ألعاب بلاتينيوم الزيمبابوي “جيسي” بات قريباً من الانتقال للهلال السوداني الذي دخل في مفاوضات جادة مع إدارة ناديه بحسب صحيفة آخر لحظة، بعد ظهور اللافت للاعب في مباراتي الفريق التي جرت في الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1/1). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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