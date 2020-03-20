الصادق المهدي يرحب بقرار إحالة موقع جبل عامر لمسؤولية الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي بقرار إحالة موقع جبل عامر لمسؤولية الحكومة، واصفا الإحالة بالوضع الصحيح.

و لفت المهدي في بيان له اليوم “الجمعة” ان النهج الذي اتبع في إحالة الموقع نهج ديمقراطي و الذي يتطلب فصل العمل التجاري من ولاية الحكم. وفصل حقوق المواطنة من الانتماء الديني و تابع ” فصل الانتماء الديني من التعصب ومن العنف ومن الاستبداد وفصل العسكرية من العمل السياسي المادة السابقة حمدوك يعلن عن تأييده ودعمه لمبادرة الشيخ الياقوت المقالة القادمة غرفة البصات السفرية ترفع سعر التذاكر إلى الولايات بنسبة (60%)

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