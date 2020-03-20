حمدوك يعلن عن تأييده ودعمه لمبادرة الشيخ الياقوت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتصل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور “عبد الله حمدوك” بالشيخ “الياقوت الشيخ محمد الشيخ مالك” شيخ الطريقة السمانية الخلوتية، وحادي ركب مبادرة وحدة الصف الوطني والسلم المجتمعي، مطمئناً على صحته، وكانت ظروف الشيخ الصحية قد حالت دون وصوله للسيد رئيس الوزراء مباركاً له السلامة من محاولة الاغتيال الغادرة التي وصفها الشيخ بأنها لا تشبه السودانيين، وأنها سلوك دخيل على السودان وأهله.وشكر الدكتور “حمدوك” الشيخ “الياقوت” على مبادرته التي حازت رضاء قطاع واسع من أهل السودان، وأعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده ومساندته للمبادرة، وقال إن الوطن يحتاجها بشدة، ووعد دكتور “حمدوك” بزيارة الشيخ “الياقوت” قريباً بإذن الله تعالى. المجهر السياسي المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك السودان المركزي المقالة القادمة الصادق المهدي يرحب بقرار إحالة موقع جبل عامر لمسؤولية الحكومة

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