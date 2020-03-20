إتفاق تعاون مشترك بين شركة جياد والجمعيات الزراعية

الخليج 365 : أكد ممثل شركة جياد للآليات الزراعية المهندس مدثر محمد خير استعداد الشركة للتعاون مع المنتجين عبر التنسيق مع جمعية الجزيرة الاستشارية لإنفاذ البرامج التي تهدف لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بمشروع الجزيرة والمناقل وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير وضبط الجودة .

وقال في اجتماع مجلس جمعية الجزيرة الزراعية الاستشارية مع الشركة بحضور قيادات جمعيات المنتجين بالقسم الشمالي الغربي والإدارة الزراعية والمالية بمشروع الجزيرة والمناقل أمس قال إن الهدف هو كيفية نقل وتوطين التقانات الموجودة بمجموعة جياد للآليات الزراعية, مؤكداً أن الاجتماع أوصى بكتابة البرامج المطلوبة لنقل وتوطين التقانات المتوفرة بجياد بالتنسيق مع جمعية الجزيرة وإدارة المنتجين بالجمعيات.

وأكد رئيس الجمعية التخصصية بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة والمناقل ممثل المنتجين الصديق عثمان حاجة المزارعين إلى التقانات لرفع إنتاجية القمح والمحاصيل الأخرى حسب التوصيات العلمية ومعالجة إحمرار القطن, مشيداً بدور شركة جياد للآليات في نقل التقانات الحديثة. المادة السابقة إرتفاع حاد في أسعار العقارات بالخرطوم المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق20مارس2020م

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