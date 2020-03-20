موظفو بنك الخرطوم يضربون عن العمل

الخليج 365 : نفذ أمس موظفو بنك الخرطوم إضراباً عن العمل بكافة الفروع بالعاصمة والولايات والتي تصل نحو ١٢٠ فرعاً احتجاجاً على عدم إنفاذ مطالبهم والخاصة بزيادة الأجور وهيكلتها.

وأكد عضو اللجنة التسييرية لبنك الخرطوم أحمد محمد فوزي فى تصريحات استمرار التصعيد لإنفاذ كافة مطالبهم بزيادة الأجور وهيكلتها. ووصف الإضراب بالناجح بنسبة ١٠٠ ٪ مشيراً إلى أنه يعد الأول بعد إنفاذ ثلاث وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية.

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