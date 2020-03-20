إرتفاع كبير في أسعار الأدوات الكهربائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من تجار الأجهزة الإلكترونية لـ(السوداني) أمس، عن تأثر القطاع بفيروس كورونا وارتفاع أسعار الدولار.

وقال مصدر بشعبة تجار الأجهزة الإلكترونية لـ(السوداني) أمس، إن الفترة الحالية تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت بهذه التجارة وقد تعرضت إلى هزات كثيرة بتعثر الاستيراد وأخيراً تفشي وباء كورونا.

ووصف تاجر أدوات كهربائية بشارع الحرية وضع الأدوات الكهربائية بالمأزوم ويعاني من ندرة كبيرة خاصة الأدوات التي تورد من الصين بجانب تقليص عملية الاستيراد بشكل عام وتدهور قيمة الجنيه، لافتاً إلى أن هنالك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأدوات الكهربائية حيث تتراوح أسعار الثلاجات ما بين (30-40) ألف جنيه بالأسواق وتوقع حدوث ندرة وزيادة أخرى في الأسعار نسبة لدخول رمضان والطلب على الأجهزة.

وأشار تاجر أدوات كهربائية محمد إسماعيل إلى أن الإجراءات التي تتم من وزارة الصناعة لعملية الاستيراد عقيمة خاصة في المصادقة على الفواتير وهنالك مشاكل في الترحيل من بورتسودان بسبب الوقود إضافة لإغلاق المعابر مما أثر بصور كبيرة على سوق الأدوات الكهربائية وعلى عملية الاستيراد. وأوضح بأن قطاع المستوردين يعاني من خسائر فادحة هذه الفترة، متوقعاً حدوث ندرة وارتفاع في الأسعار خلال الفترة الحالية التي يمر بها العالم بأزمة كورونا وخاصة أن السلع الموجودة بالسوق تستورد من الصين والقليل من جمهورية مصر العربية، مبيناً أن سعر المكيفات بالأسواق (24-18) ألف جنيه.