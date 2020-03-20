عاجل.. اتفاق بين الحكومة وحركات دارفور على انشاء مفوضية للرعاة الرحل

الجمعة 20 مارس 2020

كتب محمد أمين

اتفق وفد من الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في مسار مفاوضات السلام بدارفور على إنشاء مفوضية الرعاة والرحل، ووضع الأسس والبرامج لتطوير القطاع، ضمن اتفاق ملف تنمية الرحل والرعاة.



وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث الرسمى باسم الوفد التفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لإرساء دعائم الاستقرار فى دارفور، باعتبار أن الصراع فى دارفور صراع حول الموارد، مضيفًا أن اهميته كونه مرتبط بتنمية أهم القطاعات الاقتصادية فى دارفور.

وأشار التعايشي إلى أن الأطراف اتفقت على مخاطبة القضايا المرتبطة بالرحل على عدد من المستويات تتمثل فى المبادئ العامة التى تستند عليها فكرة تنمية قطاع الرحل على المستوى القومى والاتفاق على مفوضية الرحل.

Advertisements

وقال إن هنالك اتفاق بين الأطراف على استراتيجية مدتها عشرة سنوات تخاطب جذور قضايا الرحل وتتضمن تطوير حياتهم بإنشاء المشروعات التنموية للقطاع االذى تخلف كثيرا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز التعايش السلمي بين مكونات دارفور.

من جهته، قال نمر محمد عبدالرحمن، القيادى بالجبهة الثورية مسار دارفور، إن الاتفاق بشأن ملف الرعاة والرحل خاطب واحدة من القضايا التى ظلت مهملة لمدة طويلة من خلال مقاربة جديدة.

وأشار إلى أن الاتفاق يساهم فى اقتصاد السودان، لما شمل من رؤية ومشاركة اهل المصلحة.

وأضاف نمر أن مهمة مفوضية الرحل وضع الأسس والبرامج لمساعدة القطاع وتوفير الخدمات، منوها إلى أن مخاطبة قضايا الرحل ستساعد فى استدامة السلام فى دارفور.

وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك، أن أطراف التفاوض اولت هذا الملف اهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ماتم الاتفاق بشأنه اليوم سيساهم فى إزالة التقاطعات التى كانت تحدث فى دارفور.