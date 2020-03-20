الجمعة 20 مارس 2020 كتب محمد أمين أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قرارات بمنع وحظر والغاء كافة التجمعات الجماهيرية والمواكب والمسيرات والاحتفالات الدينية وكافة المناسبات الجماهيرية، وذلك في اطار التحوطات لمواجهة وباء كورونا.

وقال بيان من اعلام الحكومة ان القرارات تشمل إغلاق كافة صالات الافراح ودور وصالات الرياضة واندية المشاهدة واماكن تعاطي الشيشة. ووجهت الاجهزة المختصة بتنفيذ القانون بتطبيق القرارات فورا.

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