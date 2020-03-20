عاجل.. مطار الخرطوم يستقبل عددا من السودانيين العالقين بنيروبي وأديس أبابا 

الجمعة 20 مارس 2020 استقبل مطار الخرطوم اليوم (الجمعة) طائرة الخطوط الجوية الكينية قادمة من مطار نيروبي تقل عدد من السودانيين الذين كانوا عالقين لمدة ثلاثة ايام في دول غير مؤبئة بفيروس كورونا، وذلك وسط اجراءات صحية احترازية قامت بها دائرة الحجر الصحي بمطار الخرطوم.

وافادت وكالة السودان للانباء بوصول طائرة اخرى قادمة من مطار اديس ابابا تحمل ايضاً السودانيين العالقين بإثيوبيا. Advertisements وأعلن السودان فتح اجواءه لمدة 48 ساعة للعائدين والمغادرين من وإلى البلاد. وقالت مديرة الحجر الصحى بمطار الخرطوم هبه عبد الرحيم عثمان، ان إلاجراءات الصحية تتمثل فى ملء وإستلام الاقرارات الصحية وقياس درجة الحرارة، بالاضافة للارشادات الصحية والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. واوضحت ان هذه الاقرارات تذهب الى قسم الترصد المرضي الذى يقوم بالمتابعة كما تشمل الاجراءات تعقيم الصالة والركاب والبصات وسلالم الطائرات فضلًا عن دورات المياه.

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