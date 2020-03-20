7 قرارات عاجلة في عمان لمواجهة تأثير كورونا وانخفاض أسعار النفط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتّخذ مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان في اجتماعه الثاني لهذا العام جملةً من القرارات بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تأثيرات انتشار فيروس كورونا والانخفاض الحاد الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط وتأثيراتها السلبية الكبيرة على الوضع المالي للدولة.

1.التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والامنية بالتخفيض المقر على موازناتها بنسبة 5%.

2.اجراء مراجعة شاملة لبنود الانفاق العام تستهدف تحقيق تخفيض إضافي .

3.اجراء مراجعة لبنود الدعم ومصروفات الشركات الحكومية الرأسمالية والتشغيلية والأدارةي بما فيها اللوائح المالية والموارد البشريّة .

4.التأكيد على أهمية التزام الشركات الحكومية بقرار المجلس بموجب المنشور المالي رقم (2/2020) بشان ضوابط تأسيس شركات حكومية جديدة.

5.اقرار الإعتمادات المالية لتعزيز مخزونات الاحتياطي الغذائي والمتطلبات المالية لإجراءات الواقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

6.دعم المحفظة الإقراضية لصندوق الرفد لزيادة عدد القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

7.دراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الدين العام .

وسيعمل المجلس على متابعة وتقييم المستجدات وتاثيرات الأوضاع الإقتصادية العالمية على السلطنة واتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية، إضافة الى متابعة التزام الوحدات الحكومية بتنفيذ الاجراءات المقرة وتقييم الاداء الفعلي للموازنة العامة للدولة كل 3 اشهر للوقوف على التزامها. المادة السابقة “كورونا” يوّجه ضربة قاصمة لشركات الطيران خسائر تصل إلى 113 مليار دولار

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