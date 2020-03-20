الإمارات تمنح “الموساد” 100 ألف جهاز لكشف كورونا .. و مفاجأة بعد وصولها لإسرائيل!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بينما ينتشر فيروس كورونا في الإمارات، فجّر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة عن حصول جهاز الموساد الإسرائيلي على 100 ألف جهاز للكشف عن فيروس كورونا من الإمارات .

ونقل الموقع عن محلل الشؤون الأمنية الإسرائيليّ “يوسي ميلمان” ترجيحه أن يكون الموساد حصل على وحدات الاختبار من الإمارات.

واستبعد أن تكون قدمت من دول صديقة أخرى كمصر والأردن، في وقت يحتاج فيه شعباهما بشدة لمثل تلك الوحدات.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أن المعدات والوحدات الطبية التي أحضرها الموساد لإجراء فحص كورونا معدات غير مناسبة، وليست هي المطلوبة.

وأصاب فيروس كورونا 573 شخصًا في إسرائيل، حتى مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 27 حالة جديدة مصابة، ما يرفع عدد الإصابات في الدولة الى 140 ، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 31 حالة، والحالات الحرجة 2 فقط.