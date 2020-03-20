رسالة صادمة لامرأة أصابها “كورونا” تتحدث من غرفة العناية المكثفة وتوّجه نصيحة هامّة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتشر مقطع صادم لامرأة بريطانية مُصابة بفيروس كورونا في العناية المركزة، محذّرة من الإستخفاف بالوباء، وتحث على الإقلاع عن التدخين.

وأضافت انها لا تستطيع التنفس دون الاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي، وإنها فقدت إحساسها بالوقت بسبب ظروف مرضها السيئة.

وتحذر المرأة الجميع من الاستخفاف بالوباء من المدخنين، لأنها تحذر بشدة من التدخين وتقول لكل مدخن “توقف الآن. أنت تحتاج لرئتيك لتتنفس”.

وتقول السيدة إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي ودخلت الحجر الصحي، ولم تر زوجها وبناتها منذ ذلك الحين.

وحسب موقع “وورلدو متر/ Worldometer” الخاص بنشر آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس، وصل عدد الوفيات إلى 10 آلاف و49 شخصا.

ويشير الموقع إلى أن إيطاليا تأتي في مقدمة الدول حول العالم في عدد وفيات كورونا بـ 3 آلاف و405 أشخاص.