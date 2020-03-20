ترامب: نعمل بأقصى طاقة لاحتواء “كورونا ” ولم نتوصل إلى علاج

الخليج 365: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم يعملون مجتمعين بأقصى طاقة لاحتواء “العدو الخفي”، نافيا التوصل إلى دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “ندرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات التصدي للفيروس، طالبا السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات ومن دون إضافة فوائد عليهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وتابع “نسعى لمنع انتقال فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين ونعمل مع المكسيك وكندا لمنع انتشاره”، فيما أكد وزير خارجيته مايك بومبيو أنه سيبدأ من الليلة إغلاق الحدود مع كندا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يفكر حاليا في فرض حجر كامل على الولايات المتحدة لاحتواء تفشي الفيروس. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية دسيس مان…. المقالة القادمة “أنقذونا كورونا يقتلنا”.. رسالة مهربة على “منديل” من سجن مصري تكشف الكارثة

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